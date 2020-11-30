Салат из языка с кедровыми орешками

Предлагаю вам на пробу роскошный праздничный салат из говяжьего языка и кедровых орешков. Необычное и интересное сочетание продуктов пленит своей изысканностью любого гурмана. Салат получается нежным, сытным, а зеленые салатные листья, свежий огурчик и обжаренные орешки придают ему лёгкости и хрусткости.

Говяжий язык обладает специфическим тонким вкусом и ароматом, это продукт недешевый, и он вполне заслуживает того, чтобы в салате "солировать". Поэтому все остальные ингредиенты салата не должны иметь резкого запаха или вкуса. В компанию к языку необходимы деликатные и нежные продукты.

В салатах с языком лучше не употреблять маринованные огурцы, копченое мясо, редис, болгарский перец, потому что они, несомненно, "победят", и тогда нет смысла использовать дорогой говяжий язык, а лучше заменить его более дешевым куриным мясом.

Салат с кедровыми орешками и листьями салата, сыром, огурцом и говяжьим языком обязательно придётся по вкусу вашим гостям. Все компоненты в нём гармонично сочетаются, отлично дополняя друг друга.

Продукты для рецепта салат с говяжьим языком и кедровыми орешками на 4 порции Язык говяжий отварной 200 граммов Сыр твёрдый 200 граммов Огурец свежий 150 граммов Яйцо куриное 2 штуки (≈160 граммов) Кедровые орешки 2 столовые ложки (20 граммов) Листья салата 30-40 граммов Майонез 3 столовых ложки (150 граммов) Соль по вкусу

Салат с кедровыми орешками рецепт с фото

Салатные листья для этого рецепта должны быть обязательно плотными и хрустящими. Подойдёт салат сорта Айсберг, Латук, Ромен. Можно поэкспериментировать и заменить салат пекинской капустой.

Отвариваем говяжий язык, опустив его в закипевшую воду. Варим около 3 часов при слабом кипении. Через 2,5 часа язык вынимаем, подставляем под струю холодной воды, после чего снимаем жесткую оболочку. Возвращаем язык в бульон, солим, можно добавить лук и морковь, нарезанные на кусочки. Варим язык до мягкости. После чего охлаждаем в бульоне. Здесь как отварить язык в мультиварке.

Отвариваем яйца вкрутую.

Кедровые орешки обжариваем на сковороде до легкого золотистого цвета. Важно не пережарить!

Когда все продукты готовы и охлаждены, можно начинать готовить салат.

Сыр, огурец, яйца и говяжий язык нарезаем на небольшие кубики.

Смешиваем нарезанные ингредиенты, солим и заправляем майонезом. В таком виде салат может подождать какое-то время до подачи.