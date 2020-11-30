Творожное печенье в духовке простой рецепт

Сегодня предлагаю творожное печенье простой быстрый рецепт. Он, как говорится, на скорую руку, а значит долго возиться с готовкой не понадобится. Ароматное и нежное творожное печенье придётся по вкусу всем и каждому :).

Приготовить печенье из творога быстро и вкусно совсем несложно. Тесто творожное для печенья в духовке получается нежным и мягким, а в качестве начинки можно вносить свои любимые добавки. Для начинки в это печенье из творога рулетики используйте по выбору: корицу, лимонную или апельсиновую цедру, молотые грецкие орехи или мак.

Творог годится разной жирности, но по опыту, чем жирнее творог, тем вкуснее получается. Идеально взять 9% творог.

А теперь от слов перейдём к делу и разберёмся, как сделать печенье из творога, используя "Творожное печенье в духовке пошаговый рецепт". Надеюсь, этот рецепт станет для вас одним из любимых :).

Продукты для "Творожные печенье в духовке легкий рецепт" Творог 9% 2 пачки или 300-360 грамм Сахар 3 ст. ложки (75 грамм) Масло сливочное 80 грамм Мука 200 грамм Разрыхлитель 1 чайная ложка с горкой Сахар для начинки по потребности

Рецепт печенья с творогом быстро и вкусно

Отмеряем и отвешиваем нужное количество продуктов. Сливочное масло нарезаем на небольшие кусочки и оставляем на столе до размягчения.

Перед тем, как сделать творожное тесто для печенья, муку обязательно смешиваем с разрыхлителем.

В миску складываем творог, размягченное сливочное масло и сахар. Можно добавить в тесто из творога для печенья в духовке ванильный сахар или щепотку ванилина.

Растираем всё это ложкой или мялкой для картофеля в однородную массу.

Добавляем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Замешиваем. Тесто из творога для печенья практически готово, ему только требуется небольшая выдержка на холоде.

Заворачиваем тесто в пищевую плёнку или пакет и убираем в холодильник на 20-30 минут. Можно приготовить тесто за несколько часов до выпечки и подержать его в холодильнике. Результат будет даже лучше. Кстати, творожное тесто для печенья рецепт, который вполне универсален и годится для приготовления не только рулетиков, но и рогаликов с начинкой, улиток или треугольников.

Если будете делать печенье с начинкой, самое время её подготовить. Можно даже в одной партии сделать печенья с разными начинками.

Достаём тесто из холодильника. Делим его на три части. Пока занимаемся с одной частью, остальные можно убрать назад в холод.

Раскатываем тесто в пласт толщиной в 3-4 мм. Я раскатываю на припыленной мукой доске, сразу придавая ему прямоугольную форму. Обрезаем неровные края, делая четкий прямоугольник. Для этого удобно использовать роликовый нож для теста или пиццы. Разрезаем его на одинаковые полоски. Делаем полоски шириной примерно 5 см и длиной 15-20 см.

На каждый прямоугольник по всей длине насыпаем немного сахара или сахара с корицей, или сахара с лимонной цедрой, либо смешанные с сахаром молотые грецкие орехи.

Сворачиваем полоски в рулетики.

Выкладываем печенья на противень, застеленный пекарской бумагой.

Отправляем в разогретую до 180°C духовку. Печем примерно в течение 30 минут, в зависимости от вашей духовки. Возможно, времени понадобится чуть меньше. Но больше 30 минут лучше не печь, чтобы печенье не пересушить. Если по истечение времени печенье сверху еще бледновато, а в духовке есть верхний гриль, включите его на минутку-другую.