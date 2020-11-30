Рецепты для мультиварки, аэрогриля и не только...

my-gril.ru Выпечка Творожно-сливовый пирог
Готовимся к празднику
Салат "Уральские самоцветы"
Селедка под шубой классическая
 
Как украсить бутерброды с красной икрой
 
Утка в духовке
 
Куриные бёдра фаршированные черносливом
Картофель по-домашнему в духовке
Шампиньоны, фаршированные сыром
Классический чизкейк "Нью-Йорк"
Торт "Молочная девочка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые отзывы:
Рецепты - на почту!

Введите Ваш Email:

Сливовый пирог с творогом

Конец лета и начало осени - сливовая пора. Поэтому самое время испечь пирог со сливами и творогом. В пору других фруктов сливы в этом рецепте легким движением руки превращаются... превращаются ...почти во что угодно :).

пирог со сливами и творогом рецепт

А зимой пирог со свежей сливой и творогом прекрасно трансформируется в пирог со сливой консервированной. Ароматный и вкусный творожно-сливовый пирог станет украшением любого чаепития. Однако он идеально дополняется не только горячим чаем или кофе, но и холодным молоком. 

Пирог получается слоеным: слой теста, творожный слой и слой фруктов. Этот рецепт - дань французской кулинарной традиции, где подобная выпечка достаточно популярна. 

Продукты для сливовый пирог с творогом рецепт
Слива без косточки 300 граммов
Творог 180 граммов
Масло сливочное 50 граммов
Яйцо куриное  2 штуки
Мука 100 граммов
Разрыхлитель 1 чайная ложка
Сметана 3 столовых ложки
Сахар 100 граммов
Соль щепотка

Творожно-сливовый пирог рецепт

Сливу моем, разрезаем на половинки, удаляя косточки, затем - на четвертинки.

Сливочное масло растапливаем на водяной бане.

Распределяем продукты для разных слоев. Для нижнего слоя из теста нам понадобится: 100 граммов муки, 1 яйцо, 3 столовых ложки сметаны, 2 столовых ложки растопленного масла, 50 граммов сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Для верхнего слоя понадобится: пачка творога, 1 яйцо, оставшееся сливочное масло, 50 граммов сахара и слива.

Разъемную форму для выпечки диаметром 20-22 см застилаем пекарской бумагой, смазываем маслом и присыпаем мукой.

Духовку ставим на разогрев на 180 градусов, а сами начинаем готовить первый слой. В миске смешиваем муку с разрыхлителем.

Просеиваем муку с разрыхлителем в другую миску, добавляем сметану, сахар, растопленное масло и желток от яйца.

Размешиваем ложкой до однородного состояния.

Отдельно взбиваем белок со щепоткой соли до крутых пиков.

Аккуратно, мешая снизу вверх, вводим взбитый белок в тесто.

Выливаем тесто в форму и распределяем равномерно. Ставим в нагретую духовку на 12-15 минут, чтобы тестовая основа "прихватилась" сверху.

Пока печется низ пирога, подготавливаем второй слой. В миске смешиваем творог, растопленное масло (1 чайную ложку масла оставляем для смазки), сахар и желток от второго яйца. Творог нужно купить однородной консистенции, или предварительно протереть через сито.

Второй белок взбиваем до крутых пиков.

Вводим в творожную смесь.

Достаем основу пирога их духовки.

Быстро распределяем по ней творожную массу, выкладываем четвертинки слив. Сливы смазываем сливочным маслом.

Ставим в духовку и печем 30-40 минут, до готовности слив. Последние 2-3 минуты можно подрумянить пирог верхним грилем. Готовый пирог вынимаем из духовки, остужаем. Осторожно проводим тонкой лопаточкой, отделяя края от формы. После этого открываем форму.

творожно сливовый пирогВсё, пирог со сливами и творогом готов. Приятного чаепития!

А на следующий раз я припасла для вас рецепт творожного пирога с персиками. Заходите в гости!

Возможно, Вас заинтересует:
Есть мнение о рецепте? Поделитесь :)!