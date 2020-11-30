Рецепты для мультиварки, аэрогриля и не только...
Конец лета и начало осени - сливовая пора. Поэтому самое время испечь пирог со сливами и творогом. В пору других фруктов сливы в этом рецепте легким движением руки превращаются... превращаются ...почти во что угодно :).
А зимой пирог со свежей сливой и творогом прекрасно трансформируется в пирог со сливой консервированной. Ароматный и вкусный творожно-сливовый пирог станет украшением любого чаепития. Однако он идеально дополняется не только горячим чаем или кофе, но и холодным молоком.
Пирог получается слоеным: слой теста, творожный слой и слой фруктов. Этот рецепт - дань французской кулинарной традиции, где подобная выпечка достаточно популярна.
|Продукты для сливовый пирог с творогом рецепт
|Слива без косточки
|300 граммов
|Творог
|180 граммов
|Масло сливочное
|50 граммов
|Яйцо куриное
|2 штуки
|Мука
|100 граммов
|Разрыхлитель
|1 чайная ложка
|Сметана
|3 столовых ложки
|Сахар
|100 граммов
|Соль
|щепотка
Сливу моем, разрезаем на половинки, удаляя косточки, затем - на четвертинки.
Сливочное масло растапливаем на водяной бане.
Распределяем продукты для разных слоев. Для нижнего слоя из теста нам понадобится: 100 граммов муки, 1 яйцо, 3 столовых ложки сметаны, 2 столовых ложки растопленного масла, 50 граммов сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли.
Для верхнего слоя понадобится: пачка творога, 1 яйцо, оставшееся сливочное масло, 50 граммов сахара и слива.
Разъемную форму для выпечки диаметром 20-22 см застилаем пекарской бумагой, смазываем маслом и присыпаем мукой.
Духовку ставим на разогрев на 180 градусов, а сами начинаем готовить первый слой. В миске смешиваем муку с разрыхлителем.
Просеиваем муку с разрыхлителем в другую миску, добавляем сметану, сахар, растопленное масло и желток от яйца.
Размешиваем ложкой до однородного состояния.
Отдельно взбиваем белок со щепоткой соли до крутых пиков.
Аккуратно, мешая снизу вверх, вводим взбитый белок в тесто.
Выливаем тесто в форму и распределяем равномерно. Ставим в нагретую духовку на 12-15 минут, чтобы тестовая основа "прихватилась" сверху.
Пока печется низ пирога, подготавливаем второй слой. В миске смешиваем творог, растопленное масло (1 чайную ложку масла оставляем для смазки), сахар и желток от второго яйца. Творог нужно купить однородной консистенции, или предварительно протереть через сито.
Второй белок взбиваем до крутых пиков.
Вводим в творожную смесь.
Достаем основу пирога их духовки.
Быстро распределяем по ней творожную массу, выкладываем четвертинки слив. Сливы смазываем сливочным маслом.
Ставим в духовку и печем 30-40 минут, до готовности слив. Последние 2-3 минуты можно подрумянить пирог верхним грилем. Готовый пирог вынимаем из духовки, остужаем. Осторожно проводим тонкой лопаточкой, отделяя края от формы. После этого открываем форму.
Всё, пирог со сливами и творогом готов. Приятного чаепития!
А на следующий раз я припасла для вас рецепт творожного пирога с персиками. Заходите в гости!