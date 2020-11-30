Песочный торт с яблоками

Песочный торт с яблочной начинкой, рассыпчатый и нежный, не оставит равнодушным ни одного поклонника плода Афродиты. Яблочный торт на песочном тесте может порадовать гостей за праздничным столом или усладить будничное чаепитие, ведь готовится он просто и быстро.

Осень в самом разгаре, а значит и в самом разгаре битва :) с урожаем яблок. Если вы уже пекли воздушную яблочную шарлотку, запекали яблоки в духовке и даже готовили яблочные розочки в слоеном тесте, а яблоки всё прибывают и прибывают :)), попробуйте ещё один яблочный рецепт - торт из песочного теста с яблоками. Много яблок с его помощью вы не утилизируете, но жизнь себе подсластите :).

Песочный торт с яблоками - отличный вариант для дружеских посиделок или домашнего праздника, когда хочется натуральной, душевной домашней выпечки, но не хочется тратить на неё массу усилий и времени.

Песочный торт яблочный идеально готовить со сладкими или кисло-сладкими сортами яблок, чтобы не добавлять в торт большое количество сахара.

А теперь пора приступать к главному и готовить нашу вкусняшку - песочный торт с яблочным кремом.

Продукты для "Песочный торт с яблоками рецепт" Для теста: Мука пшеничная в/c 600 грамм Масло сливочное 250 грамм Яйцо куриное 1 штука С-1 (50-60 грамм) Желтки 2 штуки Сметана 3 столовых ложки (100 грамм) Сахар 1 стакан до ободка (200 грамм) Разрыхлитель 2 пакетика (18-20 грамм) Для крема: Яблоки 1 кг Масло сливочное 180-200 грамм Сахар 200 грамм Ванильный сахар или корица 1 пакетик (1 чайная ложка)

Песочный торт с яблоками рецепт с фото

Отмеряем необходимые продукты для теста. Сливочное масло достаём из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.

В муку всыпаем разрыхлитель, размешиваем венчиком и просеиваем вместе.

В муку с разрыхлителем добавляем сливочное масло и перетираем руками в крошку.

В миску кладём яйцо, желтки, сметану и сахар. Взбиваем в течение 5 минут, чтобы разошлись крупинки сахара. Из оставшихся белков можно приготовить полезный и лёгкий белковый омлет.

Соединяем масляные крошки и взбитую яичную массу. Быстро замешиваем мягкое тесто. Накрываем миску с тестом пищевой плёнкой и убираем на холод на 1 час.

Пока выстаивается тесто, можно заняться яблочным кремом. Для него потребуется килограмм яблок, стакан сахара и сливочное масло. Дополнительно ароматизировать крем можно ванильным сахаром, корицей или лимонной (апельсиновой) цедрой.

Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной тёрке.

Складываем натёртые яблоки в кастрюлю, всыпаем сахар, добавляем нарезанное кусками сливочное масло. Ставим кастрюлю на небольшой огонь и тушим, периодически перемешивая, пока не выпарится излишек жидкости (примерно 20-30 минут). В конце приготовления следите, чтобы яблочный крем не подгорел. Готовый крем накрываем крышкой, он нам понадобится тёплым.

Достаем из холодильника тесто. Припыляем доску мукой, раскатываем тесто в толстую колбаску и нарезаем на 6 частей. Одну крайнюю часть делаем поменьше остальных, этот корж у нас пойдёт на посыпку.

Слегка раскатываем каждую часть теста, затем выкладываем в форму и распределяем руками корж по всей площади формы. Форму ничем смазывать не надо, тесто содержит достаточное количество жира и не прилипает. Форма у меня 20 на 20 см.

Выпекаем коржи в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до светло-золотистого цвета. У меня на каждый корж ушло 12 минут. Вы ориентируйтесь по своему духовому шкафу.

Выпеченные коржи складываем один на другой, промазывая каждый порцией яблочного крема. Чтобы не промахнуться с кремом, надо разложить все коржи на столе, положить одинаковое количество крема на каждый корж, распределить, затем уже собирать торт. Как мы это делали в рецепте торта "Молочная девочка". Верхний корж тоже смазываем. Будьте осторожны - коржи хрупкие.

Торт яблочный слоями готов. Собранный торт посыпаем песочной крошкой и убираем в холодильник для пропитки на 12 часов.