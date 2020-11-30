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Песочный торт с яблочной начинкой, рассыпчатый и нежный, не оставит равнодушным ни одного поклонника плода Афродиты. Яблочный торт на песочном тесте может порадовать гостей за праздничным столом или усладить будничное чаепитие, ведь готовится он просто и быстро.
Осень в самом разгаре, а значит и в самом разгаре битва :) с урожаем яблок. Если вы уже пекли воздушную яблочную шарлотку, запекали яблоки в духовке и даже готовили яблочные розочки в слоеном тесте, а яблоки всё прибывают и прибывают :)), попробуйте ещё один яблочный рецепт - торт из песочного теста с яблоками. Много яблок с его помощью вы не утилизируете, но жизнь себе подсластите :).
Песочный торт с яблоками - отличный вариант для дружеских посиделок или домашнего праздника, когда хочется натуральной, душевной домашней выпечки, но не хочется тратить на неё массу усилий и времени.
Песочный торт яблочный идеально готовить со сладкими или кисло-сладкими сортами яблок, чтобы не добавлять в торт большое количество сахара.
А теперь пора приступать к главному и готовить нашу вкусняшку - песочный торт с яблочным кремом.
|Продукты для "Песочный торт с яблоками рецепт"
|Для теста:
|Мука пшеничная в/c
|600 грамм
|Масло сливочное
|250 грамм
|Яйцо куриное
|1 штука С-1 (50-60 грамм)
|Желтки
|2 штуки
|Сметана
|3 столовых ложки (100 грамм)
|Сахар
|1 стакан до ободка (200 грамм)
|Разрыхлитель
|2 пакетика (18-20 грамм)
|Для крема:
|Яблоки
|1 кг
|Масло сливочное
|180-200 грамм
|Сахар
|200 грамм
|Ванильный сахар или корица
|1 пакетик (1 чайная ложка)
Отмеряем необходимые продукты для теста. Сливочное масло достаём из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.
В муку всыпаем разрыхлитель, размешиваем венчиком и просеиваем вместе.
В муку с разрыхлителем добавляем сливочное масло и перетираем руками в крошку.
В миску кладём яйцо, желтки, сметану и сахар. Взбиваем в течение 5 минут, чтобы разошлись крупинки сахара. Из оставшихся белков можно приготовить полезный и лёгкий белковый омлет.
Соединяем масляные крошки и взбитую яичную массу. Быстро замешиваем мягкое тесто. Накрываем миску с тестом пищевой плёнкой и убираем на холод на 1 час.
Пока выстаивается тесто, можно заняться яблочным кремом. Для него потребуется килограмм яблок, стакан сахара и сливочное масло. Дополнительно ароматизировать крем можно ванильным сахаром, корицей или лимонной (апельсиновой) цедрой.
Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной тёрке.
Складываем натёртые яблоки в кастрюлю, всыпаем сахар, добавляем нарезанное кусками сливочное масло. Ставим кастрюлю на небольшой огонь и тушим, периодически перемешивая, пока не выпарится излишек жидкости (примерно 20-30 минут). В конце приготовления следите, чтобы яблочный крем не подгорел.
Готовый крем накрываем крышкой, он нам понадобится тёплым.
Достаем из холодильника тесто. Припыляем доску мукой, раскатываем тесто в толстую колбаску и нарезаем на 6 частей. Одну крайнюю часть делаем поменьше остальных, этот корж у нас пойдёт на посыпку.
Слегка раскатываем каждую часть теста, затем выкладываем в форму и распределяем руками корж по всей площади формы. Форму ничем смазывать не надо, тесто содержит достаточное количество жира и не прилипает. Форма у меня 20 на 20 см.
Выпекаем коржи в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до светло-золотистого цвета. У меня на каждый корж ушло 12 минут. Вы ориентируйтесь по своему духовому шкафу.
Выпеченные коржи складываем один на другой, промазывая каждый порцией яблочного крема. Чтобы не промахнуться с кремом, надо разложить все коржи на столе, положить одинаковое количество крема на каждый корж, распределить, затем уже собирать торт. Как мы это делали в рецепте торта "Молочная девочка". Верхний корж тоже смазываем.
Будьте осторожны - коржи хрупкие.
Торт яблочный слоями готов. Собранный торт посыпаем песочной крошкой и убираем в холодильник для пропитки на 12 часов.
При подаче посыпаем сахарной пудрой. Приятного сладкого чаепития!
Обратите внимание на рецепт нежного заливного песочного пирога с апельсином.