Творожный пирог с мандаринами

Творожный пирог с мандаринами, подавая на стол, можно даже представить "тортиком". Мандариновый пирог из свежих мандаринов действительно нечто среднее между этими кулинарными творениями. Нежная творожная прослойка, рассыпчатое тесто, сочные яркие фрукты...

Кстати, такой пирог можно печь не только с мандаринами, но и с любыми другими фруктами. В сезон - со свежими, зимой и весной - с замороженными. Но в разгар мандаринового изобилия вся моя семья единодушно голосует за мандарины, поэтому, по настойчивому требованию большинства, у меня и получился пирог с творогом и мандаринами..

Продукты для рецепта пирог с творогом и мандаринами Мука 1,5 стакана Мандарины 400 граммов очищенных Масло сливочное 60 граммов Яйца 2 штуки Творог 200 граммов (или 1 пачка) Сметана 5 столовых ложек Сахар 1/2 стакана + 3 столовых ложки Разрыхлитель 1 чайная ложка Крахмал 3 столовых ложки Соль щепотка

Пирог с мандаринами рецепт с фото

Сперва нужно приготовить тесто, чтобы оно успело отдохнуть, пока мы будем возиться с творожным слоем. Яйца разделяем на белки и желтки. Белки нам понадобятся позже. Для теста смешиваем в миске два желтка, 60 граммов размягченного сливочного масла, 3 ст.ложки сахара и 2 ст.ложки густой сметаны и щепотку соли. У нас будет пирог из песочного теста с мандаринами.

Вымешиваем смесь до более-менее однородного состояния.

Просеиваем в миску около полутора стаканов пшеничной муки, предварительно смешанной с неполной чайной ложкой разрыхлителя. Муку просеиваем постепенно, размешивая тесто. Много муки сыпать не надо, чтобы тесто не стало грубым. Консистенция должна остаться довольно липкой, как только уже можно придать форму колобка, хоть даже и отдирая ладони с трудом, вмешивать муку прекращаем.

Заворачиваем нашего колобка в пищевую плёнку и кладём, нет, не на окошко :), а в холодильник. На 30 минут.

Готовим творожный слой. Растираем в миске три столовых ложки густой сметаны с половиной стакана сахара. С таким количеством сахара пирог получится не слишком сладкий, для сладкоежек дозу сахара лучше увеличить до 2/3 стакана. К растертому со сметаной сахару добавляем пачку творога. Для большей нежности творог можно протереть через сито.

Очищаем фрукты и режем небольшими кусочками. Каждую дольку мандарина я разрезала на 2 части. Такие красивые сочные дольки, сразу даже настроение повысилось! Парочку мандаринов оставляем для украшения, просто разобрав на дольки.

К творожно-сметановой массе добавляем три столовых ложки с большой горкой крахмала и кусочки фруктов. Аккуратно перемешиваем.

Тесто достаём из холодильника и выкладываем его в разъёмную форму, дно которой присыпано мукой и панировочными сухарями. Равномерно распределяем тесто прямо руками, оно очень пластичное и податливое.

Взбиваем два оставшихся белка до крепких пиков, осторожно перемешивая, вводим в творожную смесь. Выкладываем поверх теста.

Украшаем пирог дольками фруктов и ставим на среднюю решетку в духовку, разогретую до 180 градусов. Печем в течение 40 минут-1 часа (зависит от духовки).