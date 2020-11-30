Банановые кексы рецепт с фото

Кексы - простая и вкусная выпечка, не требующая больших затрат времени и доступная даже для начинающего кулинара. Особенно хорошо они идут в прохладное время года, когда так приятно промозглым вечером выпить чашечку горячего чая или кофе с нежным кексом! Моими фаворитами с недавних пор стали банановые кексики - невероятно ароматные и воздушные!

Выпекать их можно в бумажных или силиконовых формочках, также, как творожные кексы, или, при нежелании возиться с мелочью, сотворить один большой кекс. Время приготовления соответственно увеличится, но результат всё равно будет "на отлично".

Банановые кексики получаются в меру влажными и настолько нежными, что просто тают во рту. А пока выпекаются, распространяют по дому такой волшебный аромат, что желающие их отведать собираются заранее :).

Продукты для рецепта банановых кексиков Мука 200 граммов Сахар 130 граммов Масло сливочное 100 граммов Сметана 100 граммов Яйца 2 штуки Банан очищенный 100-120 граммов Разрыхлитель 1 чайная ложка с горкой

Банановые кексики рецепт

Подготавливаем всё необходимое. Сливочное масло достаём из холодильника примерно за 1 час до начала приготовления.

В форму для выпекания кексов устанавливаем бумажные формочки. Или подбираем силиконовую форму с небольшими ячейками. Духовку включаем на разогрев до 200 градусов.

Смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем всё вместе.

В чашу для взбивания разбиваем два яйца и всыпаем сахар.Яйца берём среднего размера.

Взбиваем на высоких оборотах миксера около 5 минут, чтобы крупинки сахара почти полностью растворились. Взбиваем не так яростно :), как на бисквит, но масса всё равно должна стать белой и пышной.

Добавляем сметану и размягченное сливочное масло, немного взбиваем до однородного состояния.

Берём лопаточку и в два приёма вводим просеянную муку с разрыхлителем.

Размешиваем, чтобы не осталось комочков муки. Мешать это тесто долго нельзя, поэтому, как только мука равномерно распределилась, замес прекращаем. Тесто получается довольно густым.

Спелый, но не перезрелый банан нарезаем небольшими кубиками.

Добавляем кусочки банана к тесту.

Ещё раз быстро размешиваем.

Раскладываем тесто по формочкам, заполняя их на 2/3 объёма. Их этого количества теста получается 12 банановых кексиков.

Выпекаем в духовке при 200 градусах в течение примерно получаса. Когда верх подрумянится, а деревянная шпажка выходит сухой, кексы из бананов готовы.