Рецепты для мультиварки, аэрогриля и не только...
Сегодня в меню салат с тунцом консервированным и кукурузой. Тунец не слишком привычен для нашего вкуса, раньше мы могли о нём лишь в книжках прочитать. А нынче совсем не проблема купить и попробовать. Многим уже пришлись по душе разные блюда с этой интересной рыбой, которую французы называют "морской телятиной". Но, конечно, самое популярное из них - салат с тунцом.
Популярность именно салатов с тунцом объясняется ещё и тем, что в наших условиях доступнее всего тунец консервированный, лучшее применение которому - салат.
Свежий тунец у нас достаточно редок и дорог, но недостаточно свеж :). Если можно представить, что в дорогие московские рестораны рыба прибывает самолетом прямо с океанического побережья, то супермаркеты в этом заподозрить сложно :). А так как, допустим, жареный тунец подаётся сырым внутри, то вопрос свежести рыбы очень принципиален. Поэтому самое разумное на большинстве территории нашей страны - покупать консервы.
Но это было лирическое отступление, а теперь возвращаемся к главному - готовим салат с тунцом и кукурузой и яйцом. Приступаем.
|Продукты для рецепта салат с тунцом консервированным и кукурузой
|Тунец консервы в собственном соку
|1 банка
|Огурец свежий
|1 штука (100-150 граммов)
|Яйца
|2 штуки
|Кукуруза сладкая
|1 маленькая банка
|Зелень петрушки
|несколько веточек
|Соль
|по вкусу
|Чёрный молотый перец
|по вкусу
|Майонез
|150 мл
Отвариваем два яйца вкрутую, остужаем. Огурец и зелень моем. Вот все продукты в сборе.
С тунца и кукурузы сливаем жидкость. Тунца разминаем вилкой.
Огурец нарезаем мелкими кубиками.
Зелень петрушки мелко рубим.
Яйца нарезаем кубиками.
Выкладываем в миску зелень и огурец.
Добавляем кукурузу, яйца и молотый чёрный перец.
Теперь тунца.
Заправляем всё это великолепие майонезом, нежно перемешиваем, при необходимости добавляем соль. Майонез можно заменить оливковым маслом.
Выкладываем в салатник и украшаем по вкусу. Приятного аппетита! Отведайте этот вкусный и сытный салатик!
Можно приготовить салат с тунцом в виде слоеного на примере салата с рыбными консервами.