Салат с тунцом консервированным и кукурузой

Сегодня в меню салат с тунцом консервированным и кукурузой. Тунец не слишком привычен для нашего вкуса, раньше мы могли о нём лишь в книжках прочитать. А нынче совсем не проблема купить и попробовать. Многим уже пришлись по душе разные блюда с этой интересной рыбой, которую французы называют "морской телятиной". Но, конечно, самое популярное из них - салат с тунцом.

Популярность именно салатов с тунцом объясняется ещё и тем, что в наших условиях доступнее всего тунец консервированный, лучшее применение которому - салат.

Свежий тунец у нас достаточно редок и дорог, но недостаточно свеж :). Если можно представить, что в дорогие московские рестораны рыба прибывает самолетом прямо с океанического побережья, то супермаркеты в этом заподозрить сложно :). А так как, допустим, жареный тунец подаётся сырым внутри, то вопрос свежести рыбы очень принципиален. Поэтому самое разумное на большинстве территории нашей страны - покупать консервы.

Но это было лирическое отступление, а теперь возвращаемся к главному - готовим салат с тунцом и кукурузой и яйцом. Приступаем.

Продукты для рецепта салат с тунцом консервированным и кукурузой Тунец консервы в собственном соку 1 банка Огурец свежий 1 штука (100-150 граммов) Яйца 2 штуки Кукуруза сладкая 1 маленькая банка Зелень петрушки несколько веточек Соль по вкусу Чёрный молотый перец по вкусу Майонез 150 мл

Салат с тунцом консервированным и кукурузой рецепт

Отвариваем два яйца вкрутую, остужаем. Огурец и зелень моем. Вот все продукты в сборе.

С тунца и кукурузы сливаем жидкость. Тунца разминаем вилкой.

Огурец нарезаем мелкими кубиками.

Зелень петрушки мелко рубим.

Яйца нарезаем кубиками.

Выкладываем в миску зелень и огурец.

Добавляем кукурузу, яйца и молотый чёрный перец.

Теперь тунца.

Заправляем всё это великолепие майонезом, нежно перемешиваем, при необходимости добавляем соль. Майонез можно заменить оливковым маслом.