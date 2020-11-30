Салат с курицей и зеленым горошком

Рецепты для мультиварки, аэрогриля и не только...
Хоть на обычный семейный ужин, хоть на роскошное пиршество - этот салат с курицей и зелёным горошком будет уместен везде. Нежное куриное мясо, сочный горошек, хрустящий огурчик и легкая пикантная чесночная нотка - подобное начало трапезы никого не оставит равнодушным.
Самым подходящим для нашего салата с курицей, огурцом и зеленым горошком будет мясо бедрышек или куриных голеней, но можно приготовить его с куриной грудкой. В таком случае желательно сделать салат слоеным, потому что куриная грудка имеет свойство распадаться на волокна и вместо салата может получиться не очень красивое месиво. Порядок слоев при этом выбирайте по собственному желанию, вкусно будет по-любому :).
Мне в этом салате по душе красное куриное мясо, для салата на 6 порций достаточно взять 1 куриный окорочок или пару бедрышек.
При желании петрушку можно использовать не только для украшения, но и добавить мелко нарезанной зелени в салат.
|Продукты для рецепта "Салат с курицей горошком и огурцом"
|Куриное отварное мясо
|170-200 грамм (1 окорочок)
|Зеленый горошек
|130 грамм (содержимое 1 мал.баночки)
|Яйца куриные
|3 штуки
|Сыр твердый
|100 грамм
|Огурец зеленый
|100 грамм (1 небольшой)
|Чеснок
|2 зубчика
|Майонез
|3-4 ст.ложки
|Зелень петрушки
|несколько веточек
|Соль
|по вкусу
Сначала отвариваем курицу. В кастрюле доводим до кипения 1,5 литра воды, закладываем куски курицы и варим при слабом кипении в течение 40 минут. За 20 минут до окончания варки солим. Готовую курицу охлаждаем в бульоне.
Варим яйца вкрутую.
Все компоненты салата должны быть охлаждены.
Нарезаем куриное мясо, яйца и огурец кусочками одинакового размера.
Чеснок пропускаем через пресс, сыр натираем на крупной тёрке.
Смешиваем всё вместе в миске.
Незадолго до подачи добавляем мелко рубленной зелени петрушки, заправляем салат майонезом, солим по вкусу. Салат с зеленым горошком консервированным и курицей готов радовать гурманов! Приятного всем аппетита!
Ещё рецептик салата с куриным мясом и говорящим названием - Салат Нежность.