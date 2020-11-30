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Салат с курицей и зеленым горошком

Хоть на обычный семейный ужин, хоть на роскошное пиршество - этот салат с курицей и зелёным горошком будет уместен везде. Нежное куриное мясо, сочный горошек, хрустящий огурчик и легкая пикантная чесночная нотка - подобное начало трапезы никого не оставит равнодушным.

салат с курицей горошком и огурцом

Самым подходящим для нашего салата с курицей, огурцом и зеленым горошком будет мясо бедрышек или куриных голеней, но можно приготовить его с куриной грудкой. В таком случае желательно сделать салат слоеным, потому что куриная грудка имеет свойство распадаться на волокна и вместо салата может получиться не очень красивое месиво. Порядок слоев при этом выбирайте по собственному желанию, вкусно будет по-любому :).

Мне в этом салате по душе красное куриное мясо, для салата на 6 порций достаточно взять 1 куриный окорочок или пару бедрышек.

При желании петрушку можно использовать не только для украшения, но и добавить мелко нарезанной зелени в салат.

Продукты для рецепта "Салат с курицей горошком и огурцом"
Куриное отварное мясо 170-200 грамм (1 окорочок)
Зеленый горошек 130 грамм (содержимое 1 мал.баночки)
Яйца куриные 3 штуки
Сыр твердый 100 грамм
Огурец зеленый 100 грамм (1 небольшой)
Чеснок 2 зубчика
Майонез 3-4 ст.ложки
Зелень петрушки несколько веточек
Соль по вкусу

Салат с курицей и горошком рецепт

Сначала отвариваем курицу. В кастрюле доводим до кипения 1,5 литра воды, закладываем куски курицы и варим при слабом кипении в течение 40 минут. За 20 минут до окончания варки солим. Готовую курицу охлаждаем в бульоне.

Варим яйца вкрутую.

Все компоненты салата должны быть охлаждены. 

Нарезаем куриное мясо, яйца и огурец кусочками одинакового размера.

Чеснок пропускаем через пресс, сыр натираем на крупной тёрке.

Смешиваем всё вместе в миске.

салат с курицей и зеленым горошкомНезадолго до подачи добавляем мелко рубленной зелени петрушки, заправляем салат майонезом, солим по вкусу. Салат с зеленым горошком консервированным и курицей готов радовать гурманов! Приятного всем аппетита!

Ещё рецептик салата с куриным мясом и говорящим названием - Салат Нежность.

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