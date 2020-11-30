Печень в горшочках в духовке

Вкуснейший рецепт приготовления нежной печени. Готовить просто и никаких изысканных ингредиентов не понадобится. Чтобы осуществить задуманное, достаточно иметь в хозяйстве керамический горшочек, луковицу, в холодильнике - немного жирных сливок или сметаны, собственно, саму печень и горячее желание провести на кухне не более 15 минут.

Преимущество данного рецепта - печень получается исключительно мягкой и нежной, и если, например, для приготовления жареной печёнки или вкуснейших запеченных отбивных из печени нужен некоторый уровень кулинарного мастерства, то здесь справится даже тот, кто никогда и ничего не готовил, а результат всё равно будет отменным. Таким способом отлично получается и куриная, и говяжья печень в горшочке в духовке.

На этом рекламную паузу заканчиваю :), и перехожу к рассказу о том, как приготовить печень в горшочке.

Продукты для приготовления печени в горшочках в духовке Печень говяжья или куриная 500 граммов Лук 1 крупная головка (150 граммов) Сливки или сметана 20 % жирности 200 мл Растительное масло 2 столовых ложки Мука 1 чайная ложка с горкой (10 грамм) Соль по вкусу Черный молотый перец по вкусу

Говяжья печень в горшочках рецепт

С говяжьей печени снимаем плёнку, удаляем желчные протоки и сосуды. Лучше сразу на рынке или в магазине присмотрите кусочек почище, чтобы меньше возиться с обработкой. Нарезаем печень ломтиками. Если у нас в приготовлении куриная печень, то разрезаем ее на две половинки. Пока не солим.

Луковицу нарезаем мелко.

Обжариваем на растительном масле, помешивая, до приятного золотистого цвета.

Выкладываем кусочки печени в большой керамический горшочек или раскладываем по порционным горшочкам.

Сверху кладем обжаренный лук.

В сливки добавляем муку, соль, черный молотый перец.Сливки, при отсутствии их присутствия, можно заменить сметаной, разведенной водой до консистенции сливок. И тогда получится печень в горшочке со сметаной.

Размешиваем венчиком, доводим до кипения.

Заливаем печень в горшочке кипящими сливками. Теперь осталось только закрыть горшочек крышкой и переместить его на противень в духовку или на нижнюю решетку аэрогриля. Духовку предварительно прогреваем, а аэрогриль - нет. Готовим 40-50 минут при температуре 230 градусов. В аэрогриле используем среднюю скорость.