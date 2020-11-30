Печень в горшочках в духовке

Рецепты для мультиварки, аэрогриля и не только...
Вкуснейший рецепт приготовления нежной печени. Готовить просто и никаких изысканных ингредиентов не понадобится. Чтобы осуществить задуманное, достаточно иметь в хозяйстве керамический горшочек, луковицу, в холодильнике - немного жирных сливок или сметаны, собственно, саму печень и горячее желание провести на кухне не более 15 минут.
Преимущество данного рецепта - печень получается исключительно мягкой и нежной, и если, например, для приготовления жареной печёнки или вкуснейших запеченных отбивных из печени нужен некоторый уровень кулинарного мастерства, то здесь справится даже тот, кто никогда и ничего не готовил, а результат всё равно будет отменным. Таким способом отлично получается и куриная, и говяжья печень в горшочке в духовке.
На этом рекламную паузу заканчиваю :), и перехожу к рассказу о том, как приготовить печень в горшочке.
|Продукты для приготовления печени в горшочках в духовке
|Печень говяжья или куриная
|500 граммов
|Лук
|1 крупная головка (150 граммов)
|Сливки или сметана 20 % жирности
|200 мл
|Растительное масло
|2 столовых ложки
|Мука
|1 чайная ложка с горкой (10 грамм)
|Соль
|по вкусу
|Черный молотый перец
|по вкусу
С говяжьей печени снимаем плёнку, удаляем желчные протоки и сосуды. Лучше сразу на рынке или в магазине присмотрите кусочек почище, чтобы меньше возиться с обработкой. Нарезаем печень ломтиками. Если у нас в приготовлении куриная печень, то разрезаем ее на две половинки. Пока не солим.
Луковицу нарезаем мелко.
Обжариваем на растительном масле, помешивая, до приятного золотистого цвета.
Выкладываем кусочки печени в большой керамический горшочек или раскладываем по порционным горшочкам.
Сверху кладем обжаренный лук.
В сливки добавляем муку, соль, черный молотый перец.Сливки, при отсутствии их присутствия, можно заменить сметаной, разведенной водой до консистенции сливок. И тогда получится печень в горшочке со сметаной.
Размешиваем венчиком, доводим до кипения.
Заливаем печень в горшочке кипящими сливками. Теперь осталось только закрыть горшочек крышкой и переместить его на противень в духовку или на нижнюю решетку аэрогриля. Духовку предварительно прогреваем, а аэрогриль - нет. Готовим 40-50 минут при температуре 230 градусов. В аэрогриле используем среднюю скорость.
Готовую печень кушать лучше сразу, но и в разогретом виде она очень вкусная и мягкая. Приятного аппетита!
Вкусную печень можно приготовить и на сковороде, например, куриную печень в сметане.