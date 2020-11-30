Как запечь курицу в аэрогриле целиком

Сегодня будем разбираться, как приготовить курицу в аэрогриле целиком. Настоящая, сочная, нежная курица-гриль с "тем самым вкусом" - вот что будет венцом наших усилий :).

На заре приобретения аэрогриля я часто пыталась приготовить курицу-гриль в аэрогриле, получалось вкусно, но вожделенного результата :) всё же не было. Изучив вопрос, наконец нашла нужный рецепт, как запечь курицу в аэрогриле, и теперь пользуюсь им постоянно.

Для меня всегда было проблематично приобретать и готовить целую курицу, потому что в нашей семье собрались только ценители и любители куриных ножек. Но эта курица-гриль в аэрогриле целиком у нас съедается полностью, за исключением костей :), потому что даже грудка в ней получается сочной и мягкой.

Единственный, если можно так сказать, минус такого способа приготовления - мариновать курочку надо заранее. Выдерживать в маринаде будущую курицу-гриль придётся сутки. Но иногда такой минус оборачивается плюсом, например, если решили подать курочку на праздничный стол, удобно, что часть работы можно сделать заранее и не тратить на это время в день застолья.

Ну что же, давайте от слов переходить к делу и готовить ароматную курочку в аэрогриле. Вы узнаете в подробностях, с пошаговыми фото, как замариновать курицу для аэрогриля целиком, сколько запекать курицу в аэрогриле целиком, в общем, как сделать курицу гриль в аэрогриле так, чтобы не пожалеть о потраченных усилиях :). Приступаем!

Продукты для рецепта "Как готовить курицу в аэрогриле" Курица целая 1,5-1,7 кг Соль 3 столовых ложки Сахар 1 столовая ложка Приправа для курицы 1 пакетик Чеснок 3-4 крупных зубчика Кетчуп, аджика или томатный соус 1 столовая ложка с горкой Растительное масло 1 столовая ложка Вода 2 литра

Курица-гриль в аэрогриле рецепт

Готовим рассол-маринад для курицы-гриль в аэрогриле. Берём два литра холодной воды, добавляем в неё соль, сахар, половину пакетика приправы для курицы или специи по вкусу. К курице хорошо идут куркума, паприка, кориандр, базилик, майоран. 3-4 крупных зубчика чеснока пропускаем через пресс и добавляем в рассол. Сюда же - столовую ложку кетчупа. Хорошо размешиваем маринад.

Маринад для курицы в аэрогриле готов, подготавливаем саму курочку. Тушку берём не крупную, весом примерно 1,5 кг, чтобы она хорошенько пропеклась внутри. Сейчас мы заправим ножки в кармашек. Это надо, чтобы ножки не топорщились во время запекания и не горели. На курице делаем надрез ножом под грудкой рядом с одной из ножек.

Заправляем в этот надрез противоположную ножку.

Вторую ножку заводим наверх и заправляем под первую. У нас должна получиться вот такая "конструкция".

Теперь нам понадобятся зубочистки. Делаем из нашей курочки "ёжика" :). Вставляем зубочистки в грудку и ножки через каждые 3-4 см. Этот способ облегчит проникновение маринада вглубь тканей и насытит мясо соками.

Подготовленную курицу укладываем в кастрюлю с маринадом. Кастрюлю подбирайте неширокую и высокую, чтобы курочка входила в неё плотно и не всплывала. Надо, чтобы птица была покрыта маринадом полностью. Закрываем кастрюлю крышкой и убираем в холодильник примерно на сутки.

Вот прошли сутки и видно, как разбухла, напиталась раствором курица. Часть маринада из кастрюли перешла внутрь тушки.

Извлекаем курицу из маринада, кладём на дуршлаг и даём излишкам маринада стечь. Вынимаем зубочистки.

При желании натираем тушку сверху остатками приправы для птицы и обязательно смазываем шкурку со всех сторон рафинированным растительным маслом, чтобы при запекании получилась румяная, хрустящая корочка.

На дно колбы аэрогриля вливаем полтора стакана воды. Выкладываем тушку курицы спинкой вверх на нижнюю решетку. Устанавливаем расширительное кольцо. Включаем аэрогриль на температуру 260 градусов на 30 минут. Скорость выбираем высокую. По ходу дела приглядывайте за птичкой, ведь аэрогрили у всех разные, и может время придётся чуть скорректировать.

Через 30 минут тушка хорошо подрумянилась с одной стороны.

Переворачиваем её брюшком вверх. Удобно делать это силиконовой рукавицей. Снова выставляем такие же параметры времени и температуры. Я перевернула чуть неудачно :), и ножки выскочили из кармашков, пришлось обернуть их фольгой, чтобы не пригорели. Одновременно добавила картофель, нарезанный кусочками и смазанный растительным маслом.

Сколько запекать курицу в аэрогриле целиком зависит от размеров курицы, примерно 40 минут на каждый килограмм. Готовность проверяем, протыкая курицу в самом толстом месте, птица готова, если выделяющийся сок прозрачный. Значительно облегчит определение готовности кулинарный термощуп. Протыкаем тушку щупом в самом толстом месте. Температура 85°C? Всё готово.